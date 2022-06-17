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2 часа назад

Российские звезды, которые могли бы сыграть Кена не хуже Гослинга

Мира Маркина

Фото Райана Гослинга в образе Кена буквально взорвали социальные сети. Актер предстал в образе знаменитой игрушки в новом кадре из грядущего фильма «Барби», в котором он сыграет вместе с Марго Робби. Пользователи тут же разбились на два лагеря: одни утверждали, что звезде больше подходит образ брутального мужчины, другие же восхищались пепельными волосами знаменитости, его идеальным прессом и даже надписью Ken на нижнем белье, стилизованной под логотип бренда Calvin Klein.

1/7 Райан Гослинг в образе Кена
Фото: Кадр из фильма "Барби"
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2/7 Олег Майами
Фото: Соцсети
3/7 Егор Крид
Фото: Соцсети
4/7 Алексей Воробьев
Фото: Соцсети
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5/7 Даня Милохин
Фото: Соцсети
6/7 T-killah
Фото: Соцсети
7/7 Дмитрий Тарасов
Фото: Соцсети

По горячим следам редакция «Рамблера» решила пофантазировать и собрала российских звезд, которые, по нашему скромному мнению, могли бы сыграть Кена не хуже Райана Гослинга.

Пишите в комментариях, кто из звездных мужчин идеально вписался бы в образ Кена.

Напомним, премьера фильма «Барби» планируется только в 2023 году. Детали сюжета держатся в секрете. Известно, только что Барби в исполнении Марго Робби за проступок изгоняют из мира кукол, после чего она отправляется на поиски самой себя.

Звёзды,Фото,Марго Робби,Райан Гослинг,
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