Российские звезды, которые могли бы сыграть Кена не хуже Гослинга

Фото Райана Гослинга в образе Кена буквально взорвали социальные сети. Актер предстал в образе знаменитой игрушки в новом кадре из грядущего фильма «Барби», в котором он сыграет вместе с Марго Робби. Пользователи тут же разбились на два лагеря: одни утверждали, что звезде больше подходит образ брутального мужчины, другие же восхищались пепельными волосами знаменитости, его идеальным прессом и даже надписью Ken на нижнем белье, стилизованной под логотип бренда Calvin Klein.

По горячим следам редакция «Рамблера» решила пофантазировать и собрала российских звезд, которые, по нашему скромному мнению, могли бы сыграть Кена не хуже Райана Гослинга.

Пишите в комментариях, кто из звездных мужчин идеально вписался бы в образ Кена.