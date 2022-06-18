Юрий Антонов: «Боли страшные, а врачи ничего не говорят»

Российский музыкант Юрий Антонов признался корреспонденту издания Prozvezd, что перестал появляться на публике из-за проблем со здоровьем.
Артист давно не может восстановиться после травмы колена, полученной несколько лет назад. В 2021 году певцу заменили искусственный сустав, однако операция (третья по счету) не облегчила самочувствие звезды. Юрий Антонов проводит много времени в реабилитационных клиниках.
«Я не так давно вышел из центра. Восстанавливаюсь. Конечно, боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то… В общем, все такое. Я выполняю все предписания. Настроение у меня приподнятое, но что толку от этого? Нога меньше от этого болеть не перестает!» — поделился артист.
Проблемы с суставами у музыканта начались в 2018 году. Тогда Юрий Антонов начал появляться на мероприятиях, опираясь на трость. А два года спустя ситуация усугубилась, когда артист подвернул ногу.
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