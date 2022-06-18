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26 минут назад

Юрий Антонов: «Боли страшные, а врачи ничего не говорят»

Мира Маркина

Российский музыкант Юрий Антонов признался корреспонденту издания Prozvezd, что перестал появляться на публике из-за проблем со здоровьем.

Юрий Антонов: «Боли страшные, а врачи ничего не говорят»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист давно не может восстановиться после травмы колена, полученной несколько лет назад. В 2021 году певцу заменили искусственный сустав, однако операция (третья по счету) не облегчила самочувствие звезды. Юрий Антонов проводит много времени в реабилитационных клиниках.

«Я не так давно вышел из центра. Восстанавливаюсь. Конечно, боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то… В общем, все такое. Я выполняю все предписания. Настроение у меня приподнятое, но что толку от этого? Нога меньше от этого болеть не перестает!» — поделился артист.

Проблемы с суставами у музыканта начались в 2018 году. Тогда Юрий Антонов начал появляться на мероприятиях, опираясь на трость. А два года спустя ситуация усугубилась, когда артист подвернул ногу.

Ранее «Рамблер» писал о том, как живет Светлана Светличная после больницы.

Звёзды,Светлана Светличная,Юрий Антонов,
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