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1 час назад

Эмбер Херд сделала новое признание

Катя Кобышева

Голливудская актриса Эмбер Херд не так давно проиграла в суде своему бывшему мужу, популярному актеру Джонни Деппу. Но ей все еще есть что сказать. Слова актрисы приводит издание Independent.

Эмбер Херд сообщила, что кроме нее есть и другие жертвы, пострадавшие от Джонни Деппа. Но, по мнению актрисы, они бояться об это рассказывать из-за возможной негативной реакции общества. Как заявила актриса, из всех бывших Джонни Деппа лишь она открыто предъявила ему обвинения.

Напомним, что судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершились 1 июня. Присяжные поставили точку в затянувшемся процессе, присудив победу Джонни Деппу. Теперь Эмбер Херд должна будет выплатить ему более десяти миллионов долларов.

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс подал на нее в суд.

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