Юлия Савичева призналась, кто помог ей стать певицей

«Я начала петь в семь лет, после того как услышала песню Уитни Хьюстон из фильма “Телохранитель”. Она играла абсолютно везде. И я решила ее выучить. Меня так покорил ее голос, что я захотела петь так же. Родственники и друзья моих родителей восхищались. А я удивлялась: мне же до Уитни Хьюстон было как до Луны. Но так или иначе я начинала, как и многие, с того, что подражала своим любимым вокалисткам. Учила их песни, а потом исполняла на семейных праздниках», — поделилась воспоминаниями певица.