Юлия Савичева призналась, кто помог ей стать певицей

В беседе с ПопкорнNews Юлия Савичева рассказала, что стала певицей благодаря Уитни Хьюстон.
В самом раннем детстве Юлия увидела фильм "Телохранитель", саундтреком к которому была песня в исполнении Хьюстон - "I Will Always Love You". российская певица признается, что именно с того момента мечтала стать певицей. Она влюбилась в голос Уитни и всячески пыталась подражать ей и ее голосовым данным.
«Я начала петь в семь лет, после того как услышала песню Уитни Хьюстон из фильма “Телохранитель”. Она играла абсолютно везде. И я решила ее выучить. Меня так покорил ее голос, что я захотела петь так же. Родственники и друзья моих родителей восхищались. А я удивлялась: мне же до Уитни Хьюстон было как до Луны. Но так или иначе я начинала, как и многие, с того, что подражала своим любимым вокалисткам. Учила их песни, а потом исполняла на семейных праздниках», — поделилась воспоминаниями певица.
Савичева также отметила, что это хороший и проверенный метод - пытаться повторять за своим кумиром, ведь со временем таким образом выработается и своя "изюминка" в голосе и свой характер пения.