Звезда «Простых истин» рассказал об отношениях с биологическим отцом

В 2012 году актер Анатолий Руденко впервые узнал, что его отцом является Александр Мартынов, звезда фильмов «Кин-дза-дза!», «Военно-полевой роман». Анатолий был огорошен новостью, рассказанной его матерью Любовью Руденко. Какие отношения связывают Руденко-младшего с его отцом, актер рассказал журналисту НТВ.
Актер признался, что не пытался познакомиться с родным отцом:
«Я знаю, что у многих появляется желание увидеться, узнать. Но у меня ничего не отзывается, не екает. Меня просто поставили перед фактом. Я люблю отца, который меня вырастил. Для меня папа — Кирилл. Он никакой мне не отчим. Я не знаю, в курсе ли он всех этих моментов. Я с ним об этом не говорил».
Тем не менее артист выразил желание пообщаться с Александром Мартыновым.
«Если он захочет, пускай позвонит. Я же не какой-то там окаменевший человек. Я не буду вредничать и говорить, что мне это не нужно», — признался в интервью Анатолий.
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