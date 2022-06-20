Звезда «Простых истин» рассказал об отношениях с биологическим отцом

«Я знаю, что у многих появляется желание увидеться, узнать. Но у меня ничего не отзывается, не екает. Меня просто поставили перед фактом. Я люблю отца, который меня вырастил. Для меня папа — Кирилл. Он никакой мне не отчим. Я не знаю, в курсе ли он всех этих моментов. Я с ним об этом не говорил».