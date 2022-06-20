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3 часа назад

Звезда «Простых истин» рассказал об отношениях с биологическим отцом

Мира Маркина

В 2012 году актер Анатолий Руденко впервые узнал, что его отцом является Александр Мартынов, звезда фильмов «Кин-дза-дза!», «Военно-полевой роман». Анатолий был огорошен новостью, рассказанной его матерью Любовью Руденко. Какие отношения связывают Руденко-младшего с его отцом, актер рассказал журналисту НТВ.

Звезда «Простых истин» рассказал об отношениях с биологическим отцом
Фото: Кадр из сериала "Простые истины"Кадр из сериала "Простые истины"

Актер признался, что не пытался познакомиться с родным отцом:

«Я знаю, что у многих появляется желание увидеться, узнать. Но у меня ничего не отзывается, не екает. Меня просто поставили перед фактом. Я люблю отца, который меня вырастил. Для меня папа — Кирилл. Он никакой мне не отчим. Я не знаю, в курсе ли он всех этих моментов. Я с ним об этом не говорил».

Александр Мартынов/Кадр из фильма
Анатолий Руденко с супругой

Тем не менее артист выразил желание пообщаться с Александром Мартыновым.

«Если он захочет, пускай позвонит. Я же не какой-то там окаменевший человек. Я не буду вредничать и говорить, что мне это не нужно», — признался в интервью Анатолий.

Ранее «Рамблер» писал о том, что случилось с обладательницей самой тонкой талии.

Звёзды,Любовь Руденко,Александр Мартынов,Анатолий Руденко,
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