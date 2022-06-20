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23 минуты назад

Экс-возлюбленная Тимати раскрыла правду о пластике лица

Мира Маркина

Модель и блогер Алена Шишкова рассказала подписчикам в социальных сетях, какие процедуры она делает для красоты лица.

Экс-возлюбленная Тимати раскрыла правду о пластике лица
Фото: соцсетисоцсети

Одна из подписчиц 29-летней модели задала вопрос, зачем Алена прибегла к пластической операции по увеличению скул.

«Я никогда не колола скулы! Даже не помню, когда в последний раз был у косметолога. Делаю только уходы и какие-то лимфодренажные аппаратные процедуры», — заявила модель.

Алена отметила, что никогда не была против ботокса и филлеров в тех местах, где они необходимы. Модель призналась, что увеличивала губы с помощью инъекций.

«Губы — в последний раз пару лет назад, может полтора года назад (точно не помню). Объем давно ушел», — призналась манекенщица.

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