«Мужчины мельчают»

Телеведущая Лера Кудрявцева обвинила мужчин в том, что они все чаще перекладывают ответственность на женщин. По ее мнению, представители сильного пола в последнее время измельчали. Об этом она заявила в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.