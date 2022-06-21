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2 часа назад

Лера Кудрявцева: «Мужчины мельчают»

Катерина Саломе

Телеведущая Лера Кудрявцева обвинила мужчин в том, что они все чаще перекладывают ответственность на женщин. По ее мнению, представители сильного пола в последнее время измельчали. Об этом она заявила в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.

«Мужчины мельчают»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, к сожалению, мужчины мельчают. Дома все делаю я!»

— призналась светская львица.

Как отметила звезда, у ее молодого супруга есть помощник. С ним ее муж Игорь Макаров делит пополам мужские обязанности. А вот Лере по дому приходится справляться в одиночку.

Ранее мы писали о том, что Кудрявцева рассказала о невестке.

Звёзды,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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