Телеведущая Лера Кудрявцева обвинила мужчин в том, что они все чаще перекладывают ответственность на женщин. По ее мнению, представители сильного пола в последнее время измельчали. Об этом она заявила в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.
«Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, к сожалению, мужчины мельчают. Дома все делаю я!»
— призналась светская львица.
Как отметила звезда, у ее молодого супруга есть помощник. С ним ее муж Игорь Макаров делит пополам мужские обязанности. А вот Лере по дому приходится справляться в одиночку.
Ранее мы писали о том, что Кудрявцева рассказала о невестке.