Хадид опубликовала первое фото с Маликом

В минувшее воскресенье Джиджи Хадид опубликовала снимок, где запечатлена ее дочь Хай с отцом Зейном Маликом. Кадр был выложен в честь дня отца.

На опубликованном фото видны лишь руки экс-бойфренда модели. Тем не менее по характерным татуировкам фанаты смогли определить, что они принадлежат именно Зейну.

«Поздравляю с Днем отца своего замечательного папу, я люблю тебя! И папу Хай тоже!»,

— написала Джиджи.

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Взято ли это фото из архивов или же все-таки это новый снимок, сказать сложно. В любом случае после столь громкого скандала, когда Малик наорал на мать Джиджи Иоланду, обзывал ее, несколько раз ударил, а затем запер в шкафу, даже этот кадр является больший прорывов в отношении экс-влюбленных.

Напомним, Малик никаких официальных комментариев по поводу этого скандала не давал. После случившегося Иоланда подала на него заявление в полицию, и молодого человека приговорили к принудительному прохождению программы по управлению гневом, назначили ему испытательный срок в 360 дней, штраф и запрет на приближение к Иоланде и ее охраннику.