Врач раскрыл секреты пластических операций жен иностранных политиков

Российский пластический хирург Павел Голованев высказался, кто из жен иностранных политиков мог сделать операцию по изменению внешности. Его слова приводит «Лента.ру».

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Врач уверен, что супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания прибегла к подтяжке лица, маммопластике и блефаропластике. Также доктор напомнил о спорах, которые ведутся на ее счет, относительно того, прибегала ли Мелалия к кантопексии — операции по подтяжке уголков век.

«Если сравнить более старые и современные фото, то заметно, что внешние уголки глаз поднялись»,

— подчеркнул эксперт.

Хирург упомянул также жену 44-го экс-президента США Барака Обамы Мишель. По словам специалиста, возлюбленная лидера сделала подтяжку кожи рук и избавилась от морщин на лбу посредством инъекций ботокса.

Не обошлись без пластики, по мнению врача, и жены внуков Елизаветы II. Доктор уверен, что и Кейт, и Меган перенесли несколько манипуляций по изменению черт лица и параметров фигуры.

Последними в списке хирурга оказались супруги бывшего президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни и короля Испании Филиппа VI Летиции. Врач утверждает, что жена первого делала инъекции ботокса, подтяжку лица и блефаропластику.

«Несмотря на 49-летний возраст, у монаршей особы отсутствуют и явные морщины на лбу. На лице и шее кожа не провисает, поэтому, по всей видимости, она делала инъекции ботокса и подтяжку»,

— высказался специалист о Летиции.