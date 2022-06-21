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1 час назад

Врач раскрыл секреты пластических операций жен иностранных политиков

Катерина Саломе

Российский пластический хирург Павел Голованев высказался, кто из жен иностранных политиков мог сделать операцию по изменению внешности. Его слова приводит «Лента.ру».

Врач раскрыл секреты пластических операций жен иностранных политиков
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Врач уверен, что супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания прибегла к подтяжке лица, маммопластике и блефаропластике. Также доктор напомнил о спорах, которые ведутся на ее счет, относительно того, прибегала ли Мелалия к кантопексии — операции по подтяжке уголков век.

«Если сравнить более старые и современные фото, то заметно, что внешние уголки глаз поднялись»,

— подчеркнул эксперт.

Хирург упомянул также жену 44-го экс-президента США Барака Обамы Мишель. По словам специалиста, возлюбленная лидера сделала подтяжку кожи рук и избавилась от морщин на лбу посредством инъекций ботокса.

Не обошлись без пластики, по мнению врача, и жены внуков Елизаветы II. Доктор уверен, что и Кейт, и Меган перенесли несколько манипуляций по изменению черт лица и параметров фигуры.

Последними в списке хирурга оказались супруги бывшего президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни и короля Испании Филиппа VI Летиции. Врач утверждает, что жена первого делала инъекции ботокса, подтяжку лица и блефаропластику.

«Несмотря на 49-летний возраст, у монаршей особы отсутствуют и явные морщины на лбу. На лице и шее кожа не провисает, поэтому, по всей видимости, она делала инъекции ботокса и подтяжку»,

— высказался специалист о Летиции.

Ранее мы писали о том, пластический хирург высказалась о внешности Пугачевой.

Звёзды,Елизавета II,Николя Саркози,Барак Обама,Дональд Трамп,
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