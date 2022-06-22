Публика узнала, как Богомолов называет дома Собчак

21 июня в театре на Малой Бронной состоялась премьера нового спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow», на которой, как и заведено на премьерах, собралось много приглашенных знаменитостей, как рассказывает издание Телепрограмма.

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Среди гостей, конечно, была и супруга режиссера - Ксения Собчак. Когда журналисты позвали пару для фотографий, Ксения была занята общением со своими знакомыми, а Константину Богомолову пришлось несколько раз окликнуть супругу, таким образом, рассекретив имя, которым называет возлюбленную дома:

«Ксеша, Ксеш, Ксения, подойди ко мне, пожалуйста» – позвал Константин, заставив публику умиляться.