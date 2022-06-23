«Не могу говорить, бегут слезы»

В Москве на 49 году ушел из жизни популярный певец Юрий Шатунов . Его смерть многих повергла в шок, свои соболезнования детям и жене передают звездные коллеги артиста.

О совместных планах с поп-артистом рассказал и участник "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников. Он откровенно признался в интервью "Kp.ru", что не верит в происходящее. Ведь они долгое время общались и даже планировали вместе записать песню, однако этому так и не суждено было случиться.