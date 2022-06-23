В Москве на 49 году ушел из жизни популярный певец Юрий Шатунов. Его смерть многих повергла в шок, свои соболезнования детям и жене передают звездные коллеги артиста.
О совместных планах с поп-артистом рассказал и участник "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников. Он откровенно признался в интервью "Kp.ru", что не верит в происходящее. Ведь они долгое время общались и даже планировали вместе записать песню, однако этому так и не суждено было случиться.
«Я в шоке. Такого просто не может быть. Мы уже много лет хотели выпустить совместную песню. Так и не успели ее записать… Соболезнования супруге Юры и его детям. Читаю с ним наш последний чат. Ничего не могу говорить, бегут слезы», –– признался Мясников.
Ранее мы писали, какое наследство после себя оставил Юрий Шатунов.