«Он умер у меня на руках в скорой»

Аркадий Кудряшов, концертный директор и продюсер Юрия Шатунова, рассказал корреспонденту программы «PROновости» о последних минутах жизни популярного певца.
Кудряшов подтвердил, что накануне трагедии Шатунов проводил время в кругу друзей:
«Там был не праздник даже. Просто встретились с близкими друзьями на посиделках. Собирались на рыбалку. Вечером приехали, посидели. Думали ложиться спать и все произошло мгновенно».
Аркадий Кудряшов подчеркнул, что события развивались стремительно.
«Все были просто в шоке. Он фактически умер у меня на руках в скорой»,
– признался продюсер звезды.
Напомним, вчера стало известно о том, что 48-летний певец Юрий Шатунов скончался вследствие обширного инфаркта.