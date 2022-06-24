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53 минуты назад

«Он умер у меня на руках в скорой»: директор Шатунова о смерти певца

Мира Маркина

Аркадий Кудряшов, концертный директор и продюсер Юрия Шатунова, рассказал корреспонденту программы «PROновости» о последних минутах жизни популярного певца.

«Он умер у меня на руках в скорой»
Фото: t.me/yuriyshatunov_livet.me/yuriyshatunov_live

Кудряшов подтвердил, что накануне трагедии Шатунов проводил время в кругу друзей:

«Там был не праздник даже. Просто встретились с близкими друзьями на посиделках. Собирались на рыбалку. Вечером приехали, посидели. Думали ложиться спать и все произошло мгновенно».

Аркадий Кудряшов подчеркнул, что события развивались стремительно.

«Все были просто в шоке. Он фактически умер у меня на руках в скорой»,

– признался продюсер звезды.

Напомним, вчера стало известно о том, что 48-летний певец Юрий Шатунов скончался вследствие обширного инфаркта.

Звёзды,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
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