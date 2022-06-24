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2 часа назад

Организатор гастролей рассказал о простом райдере Шатунова

Мира Маркина

Игорь Маковецкий профессионально занимается организацией выступлений российских звезд в Сочи. Он дал комментарий «КП» и рассказал, какие требования у Юрия Шатунова были к организаторам шоу.

В Сочи Юрий Шатунов жил долгое время. Певец вернулся в любимый город 1 июля 2019 года с большим концертом.

Маковецкий отметил, что у звезды 90-х был очень простой райдер, «без изысков».

«Певец вел всегда себя достаточно скромно. Он очень сильно любил Сочи. И точно также любил наши фрукты и ягоды, особенно арбузы», — рассказал организатор. «Он был нашим парнем. Всегда был достаточно скромным человеком, что в жизни, что на сцене».

Ранее «Рамблер» писал о том, какими были последние минуты Юрия Шатунова.

Звёзды,Видео,Юрий Шатунов,
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