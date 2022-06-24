Организатор гастролей рассказал о простом райдере Шатунова

«Певец вел всегда себя достаточно скромно. Он очень сильно любил Сочи. И точно также любил наши фрукты и ягоды, особенно арбузы», — рассказал организатор. «Он был нашим парнем. Всегда был достаточно скромным человеком, что в жизни, что на сцене».