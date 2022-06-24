Организатор гастролей рассказал о простом райдере Шатунова

Игорь Маковецкий профессионально занимается организацией выступлений российских звезд в Сочи. Он дал комментарий «КП» и рассказал, какие требования у Юрия Шатунова были к организаторам шоу.
В Сочи Юрий Шатунов жил долгое время. Певец вернулся в любимый город 1 июля 2019 года с большим концертом.
Маковецкий отметил, что у звезды 90-х был очень простой райдер, «без изысков».
«Певец вел всегда себя достаточно скромно. Он очень сильно любил Сочи. И точно также любил наши фрукты и ягоды, особенно арбузы», — рассказал организатор. «Он был нашим парнем. Всегда был достаточно скромным человеком, что в жизни, что на сцене».
Ранее «Рамблер» писал о том, какими были последние минуты Юрия Шатунова.