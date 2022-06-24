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20 минут назад

Азиза раскрыла правду о гонорарах звездных коллег

Мира Маркина

Недавно певица Азиза стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!». Отвечая на вопросы ведущей, артистка рассказала, сколько получают российские звезды за свои выступления и почему она не считает их бедными людьми.

Азиза раскрыла правду о гонорарах звездных коллег
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Азиза отметила, что гонорар некоторых артистов не превышает и 100 тысяч рублей. Она назвала этот заработок среднестатистическим. Другие же звезды, по ее словам, получают «заоблачные» суммы.

Также певица раскрыла, что участие в съемках некоторых популярных телевизионных шоу вовсе не оплачивается – в частности, «Ты – суперстар», «Точь-в-точь». Азиза уточнила, что некоторые артисты, занятые в «Маске», все же получают огромные гонорары.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Азиза бросила молодого любовника из Италии.

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