Азиза раскрыла правду о гонорарах звездных коллег

Недавно певица Азиза стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!». Отвечая на вопросы ведущей, артистка рассказала, сколько получают российские звезды за свои выступления и почему она не считает их бедными людьми.

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Азиза отметила, что гонорар некоторых артистов не превышает и 100 тысяч рублей. Она назвала этот заработок среднестатистическим. Другие же звезды, по ее словам, получают «заоблачные» суммы.