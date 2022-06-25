Семенова рассказала об отношениях с Жидковым

Актриса призналась в программе «Судьба человека», что чувствовала себя не слишком комфортно в отношениях с более молодым партнером.

Фото: Кадр из фильма "Путешествие к центру души" Кадр из фильма "Путешествие к центру души"

Екатерина Семенова отметила, что во время знакомства с Иваном Жидковым совершенно не обратила внимание на разницу в возрасте. Между ними вспыхнул роман. Актеры начали встречаться, но со временем в отношениях 12-летняя разница все ж о себе знать дала. Екатерина рассказала, что Иван всегда был очень милым, добрым и приятным молодым человеком, но она комплексовала из-за того, что старше него.

Возможно, именно это и стало причиной того, что они стали отдаляться друг от друга. В итоге отношения сошли на нет. Семенова призналась, что когда Иван встретил Татьяну Арнтгольц, то счастлива за бывшего возлюбленного. Екатерина считает, что Жидкову необходимо было двигаться дальше и развиваться и в карьере, и в отношениях.