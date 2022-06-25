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1 час назад

Церемонию прощания с Пьером Нарциссом экстренно перенесли

Мария Кимакович

Об этом заявила бывшая супруга музыканта, Виктория Калачева, сообщает РИА Новости.

Церемонию прощания с Пьером Нарциссом экстренно перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников,

— сказала Виктория.

Она не стала вдаваться в детали, сообщив поклонникам только, что между семьями и странами возникли разногласия. И сейчас обе стороны занимаются урегулированием этого вопроса.

Назвав ситуацию форс-мажором, Калачева объявила новое время и место прощальной церемонии. Она пройдет в среду, 29 июля, с 12 до 15 часов в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.

Ранее директор Шатунова рассказал о деталях смерти певца.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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