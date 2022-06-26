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1 час назад

Клаву Коку и Егора Крида застали целующимися

Мира Маркина

25 июня популярный исполнитель Егор Крид отметил свое 28-летие. В интернете велась прямая трансляция с празднования дня рождения, на которой зрители и смогли увидеть поцелуй Крида и его коллеги Клавы Коки.

Клаву Коку и Егора Крида застали целующимися
Фото: Телеграм-канал "Светские хроники"Телеграм-канал "Светские хроники"

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале "Светские хроники".

Телеграм-канал "Светские хроники"

Официальной информации о статусе их отношений от звезд пока не поступало. Действительно ли она являются парой или такой поцелуй можно было считать дружеским - артисты тоже не прокомментировали.

Ранее мы писали, сколько миллионов Егор Крид тратит в месяц.

Звёзды,Крид,
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