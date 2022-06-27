Бывшая Тимати оценила новую подругу рэпера в трех словах

Алена Шишкова – бывшая избранница Тимати, мать его дочери и модель. Фанаты попросили девушку в соцсетях охарактеризовать новую девушку ее экс-партнера, о романе с которой недавно узнали все. Модель ответила сдержанно.

Фото: соцсети соцсети

Мать дочери рэпера старается не вмешиваться в его личную жизнь. Но, как оказалось, Алена Шишкова знакома с новой избранницей Тимати, моделью Валентиной Ивановой.

«Очень хорошая девочка», — высказалась звезда.

Напомним, слухи о романе между Тимати и Валентиной Ивановой появились еще в конце 2021 года. И только недавно артист выложил на страничку в одной из социальных сетей совместные снимки с моделью, тем самым подтвердив их отношения.