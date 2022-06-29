Продюсер рассказал, почему на похоронах Шатунова не было звезд

"Юра не тусовщик был, он ни с кем не тусовался. Он как Ротару, она же ни на одной тусовке не была замечена. За последние 20 лет я не помню, чтобы она была на каких-то мероприятиях. Юра не дружил ни с кем, всегда был вне шоу-бизнеса, вел затворнический образ жизни"