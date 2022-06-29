Продюсер рассказал, почему на похоронах Шатунова не было звезд

Продюсер Сергей Лавров рассказал, почему коллеги не пришли проститься на похороны Юрия Шатунова. Об этом сообщает издание Blitz.center.
По словам Лаврова, звезды не пришли на прощание из-за образа жизни, который вел Шатунов в последнее время. Он сам не посещал светские мероприятия и не общался с коллегами по цеху.
Он заявил, что у Шатунова были другие взгляды на жизнь, чем он похож на Софию Ротару, которая также редко посещает мероприятия.
"Юра не тусовщик был, он ни с кем не тусовался. Он как Ротару, она же ни на одной тусовке не была замечена. За последние 20 лет я не помню, чтобы она была на каких-то мероприятиях. Юра не дружил ни с кем, всегда был вне шоу-бизнеса, вел затворнический образ жизни"
Ранее сообщалось, что адвокат рассказал, кто получит наследство Шатунова.