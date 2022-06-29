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2 часа назад

Водонаева в купальнике подверглась критике

Мария Каткова

Телеведущая Алена Водонаева подверглась критике за фото в купальнике. Снимками она поделилась в своих социальных сетях, чем вызвала гнев подписчиков.

Водонаева в купальнике подверглась критике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комментаторы пришли к выводу, что звезда увеличила себе грудь и ягодицы. Ее раскритиковали за пластические операции и заявили, что она "изуродовала" себя. Также ей напомнили, что в ее возрасте не стоит публиковать подобные фото. В июле звезде исполнится 40 лет.

Соцсети

Водонаева опровергла все домыслы о ее обращении к пластическим хирургам и заявила, что не прислушивается к мнению подписчиков:

"Так странно, когда люди (я не про всех) не привыкли видеть твои фото в купальнике в ленте, они готовы будут съесть тебя с потрохами, если ты вдруг опубликуешь их. Надо чаще ездить на море"

Ранее сообщалось, что дочь Болдуина рассказала, как пережила изнасилование.

Звёзды,Алена Водонаева,
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