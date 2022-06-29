Мельникова рассказала о тяжелой болезни

Актриса Анастасия Мельникова рассказала о том, что уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на журнал "Панорама ТВ".

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При этом, подробностей своего недуга актриса раскрывать не стала. Сказала лишь, что с болезнью борется на протяжении пяти лет, но выносить это на всеобщее обозрение не хочет.

Актриса также прокомментировала слухи о том, что у нее появился лишний вес. По ее словам, она набрала лишние килограммы после операции.

"Да, возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. Но, несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того как отошла от наркоза, выглядела очень патриотично — белый гипс, синие пальцы, ярко красный лак. Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа"

После одной из операций Мельниковой пришлось передвигаться на инвалидной коляске, но она смогла восстановиться.

"Знаете, какая у меня была первая трагедия? Я научилась варить кофе сидя, но достать кофейную чашку с верхней не могла. Пришлось довольствоваться чайной"