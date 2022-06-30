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3 часа назад

"Надорвалась": Трофим рассказал о травле дочери на "Голосе"

Мира Маркина

Музыкант Сергей Трофимов рассказал об участии своей дочери в проекте "Голос.Дети". О травле в адрес ребенка он вспомнил в шоу "Откройте, Давид".

"Надорвалась": Трофим рассказал о травле дочери на "Голосе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, его дочь получила психологическую травму во время съемок передачи.

"До сих пор работаем. Она так, бедолага, надорвалась. Это я ладно — вольный художник, а ей с утра в школу. Вы не представляете, что с ней было", — поделился музыкант.

После участия в шоу Елизавета Трофимова не хочет становиться профессиональной певицей.

"Даже петь на какое-то время перестала. Обычно человек с утра встает и поет. Я слушаю какие-то джазовые стандарты, Ариану Гранде. Она два месяца не пела. Только сейчас начала что-то петь. Ну, слава Богу", — сказал Трофим.

Дочь артиста стала финалисткой шоу "Голос.Дети" и подверглась травле.

Ранее стало известно, что шестерым детям Ромы Жукова не хватает денег на еду.

Звёзды,Сергей Трофимов,
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