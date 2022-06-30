Больная Фатеева заявила, что не хочет жить с детьми

"Все уже не только взрослые, а даже уже пожилые. Потом ведь я много раз говорила, что мне нравится находиться одной, я никогда не скучаю. Ложусь спать далеко за полночь, потому что все время сижу в Интернете вместе со своим планшетом. Я ужасаюсь от того, что творится в мире, нам всем не хватает доброты и сострадания друг к другу", — сказала Фатеева.