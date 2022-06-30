Больная Фатеева заявила, что не хочет жить с детьми

Актриса Наталья Фатеева заявила, что не хочет видеть детей и внуков, несмотря на болезнь. Об этом пишет издание "Стархит".
Артистка отказалась от общения с близкими несколько лет назад. По ее словам, у каждого из них уже давно своя жизнь, и она ни по кому не скучает.
"Все уже не только взрослые, а даже уже пожилые. Потом ведь я много раз говорила, что мне нравится находиться одной, я никогда не скучаю. Ложусь спать далеко за полночь, потому что все время сижу в Интернете вместе со своим планшетом. Я ужасаюсь от того, что творится в мире, нам всем не хватает доброты и сострадания друг к другу", — сказала Фатеева.
Звезда советского кинематографа предпочитает проводить время в одиночестве, подпуская к себе только сиделку.
"Я уже редко выхожу из дома из-за болезни ног. А сейчас так хорошо на улице, тепло! Естественно, если бы могла нормально двигаться, то уехала бы отсюда на юг, ведь меня ничего не держит", — поделилась актриса.