Новая девушка Шаляпина перенесла клиническую смерть

Новая девушка певца Прохора Шаляпина Ольга Сан рассказала, что однажды перенесла клиническую смерть. Этим девушка поделилась в YouTube-шоу «Music Box Gold».

По словам возлюбленной артиста, она хотела принять участия в новой "Битве экстрасенсов", однако попала в несколько автомобильных аварий.

«У меня была клиническая смерть. Боюсь вспоминать. На данный момент не готова говорить на эту тему», — призналась Ольга Сан.

До того, как девушка начала отношения с Прохором Шаляпиным, она снималась в телевизионных проектах. Так, например, Ольга Сан была приглашена как эксперт на передачу "Дом-2".