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1 час назад

Новая девушка Шаляпина перенесла клиническую смерть

Мира Маркина

Новая девушка певца Прохора Шаляпина Ольга Сан рассказала, что однажды перенесла клиническую смерть. Этим девушка поделилась в YouTube-шоу «Music Box Gold».

Новая девушка Шаляпина перенесла клиническую смерть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам возлюбленной артиста, она хотела принять участия в новой "Битве экстрасенсов", однако попала в несколько автомобильных аварий.

«У меня была клиническая смерть. Боюсь вспоминать. На данный момент не готова говорить на эту тему», — призналась Ольга Сан.

До того, как девушка начала отношения с Прохором Шаляпиным, она снималась в телевизионных проектах. Так, например, Ольга Сан была приглашена как эксперт на передачу "Дом-2".

Ранее больная Фатеева заявила, что не хочет жить с детьми.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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