"Я недоедала": Семенович рассказала о "голодном детстве"

Экс-солистка группы "Блестящие", певица Анна Семенович рассказала о последствиях своего "голодного детства". Этим она поделилась с "Мослентой".

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По словам артистки, с ранних лет ей приходилось сидеть на диетах, так как она занималась большим спортом и должна была всегда быть в форме:

«Честно говоря, от слова "диета" меня начинает просто трясти. С детства я недоедала, голодала. Тренерам было все равно, какая у тебя генетика: фигуристка должна быть худой, и точка», — сказала Анна Семенович.

При этом не в сезон, им разрешали есть все подряд и толстеть. Поэтому Семенович закусывала соленые огурцы мороженым и запивала газировкой.

«Нам позволяли поправиться на пять-семь килограммов, а по возвращении на лед нас наряжали в болоньевые костюмы и гоняли по корту, чтобы мы быстро пришли в прежнюю форму», — рассказала певица.

Как призналась артистка, диеты повлияли на ее пищевое поведение в будущем. Сейчас она придерживается сбалансированного питания, но иногда может сорваться.

«Но, бывает, сорвусь и начинаю дня два лопать все, что под руку попадется. Потом, конечно, беру себя в руки и возвращаюсь к привычном рациону. Вот так мое голодное детство напоминает о себе», — отметила Семенович.