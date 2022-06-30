В сети не оценили возрождение группы "Блестящие"

Группа "Блестящие" вновь вернулась на сцену. Помимо новых участниц, в группу снова вернулись Надежда Ручка и Ксения Новикова, однако поклонники встретили такие новости не очень радостно, на реакцию в сети обратили внимание в "Экспресс газете".

«А наряды закончились нормальные?», «Закончилось все нормальное, включая участниц», «Вот раньше состав огонь был , все разные внешне, натурально красивые девки, а теперь...», «И за деньги слушать не буду», «Колхозницы в дешевых корсетах и Галустян как сутенер», - цитирует издание комментарии пользователей.

Возрожденные "Блестящие" уже выпустили новый трек под названием "Другая". Композицию они исполнили совместно с Михаилом Галустяном, а, если быть точнее, с Super Жориком.