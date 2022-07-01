Телеведущая Аврора вышла замуж

«Мне все время казалось, что нужно выбрать идеальный повод, что нужна шикарная вечеринка, еще что-нибудь. И я все время отшучивалась, что я еще думаю, проверяю свои чувства. И вот год назад Алексей внезапно говорит: «Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили все». И мы тут же подали заявление через госуслуги — так удобно оказалось», — призналась Аврора.