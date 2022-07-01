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2 часа назад

Телеведущая Аврора вышла замуж

Мира Маркина

Популярная телеведущая Аврора 30 июня 2022 года вышла замуж за мужчину, с которым вместе уже 18 лет. Девушка призналась, что Алексей Трейман сделал ей предложение еще спустя несколько месяцев после начала их совместной жизни, однако звезда постоянно находила аргументы для того, чтобы отложить свадьбу, об этом она рассказала изданию StarHit.

Телеведущая Аврора вышла замуж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне все время казалось, что нужно выбрать идеальный повод, что нужна шикарная вечеринка, еще что-нибудь. И я все время отшучивалась, что я еще думаю, проверяю свои чувства. И вот год назад Алексей внезапно говорит: «Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили все». И мы тут же подали заявление через госуслуги — так удобно оказалось», — призналась Аврора.

Стоит отметить, что у пары есть уже взрослая дочь, которая и стала свидетелем на свадьбе. Торжество прошло в узком семейном кругу, без громких празднований.

Ранее мы писали, что Лена Катина отказалась праздновать свадьбу.

Звёзды,Алексей Трейман,Лена Катина,
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