Данко объяснил, почему ушел от жены

Певец Данко был в отношениях с Наталией Устюменко более 10 лет, за время совместной жизни у пары родились две дочери. Не смотря на то, что младшая дочь появилась на свет с тяжелым диагнозом ДЦП, звездный отец ушел из семьи. В шоу "Загугли звезду" он ответил на многие вопросы о своей жизни, в том числе и личной. Так певец объяснил, почему расстался со своей гражданской супругой: