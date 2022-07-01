Данко объяснил, почему ушел от жены

Певец Данко был в отношениях с Наталией Устюменко более 10 лет, за время совместной жизни у пары родились две дочери. Не смотря на то, что младшая дочь появилась на свет с тяжелым диагнозом ДЦП, звездный отец ушел из семьи. В шоу "Загугли звезду" он ответил на многие вопросы о своей жизни, в том числе и личной. Так певец объяснил, почему расстался со своей гражданской супругой:
«Всегда есть какое-то время, и внутренние часы включаются на то, чтобы выполнить данную задачу. А когда ты понимаешь, что задача невыполнима, то оставляешь свою затею. Проигрывать тоже надо уметь, не всегда человек выигрывает», - пояснил певец.
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