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1 час назад

Данко объяснил, почему ушел от жены

Мира Маркина

Певец Данко был в отношениях с Наталией Устюменко более 10 лет, за время совместной жизни у пары родились две дочери. Не смотря на то, что младшая дочь появилась на свет с тяжелым диагнозом ДЦП, звездный отец ушел из семьи. В шоу "Загугли звезду" он ответил на многие вопросы о своей жизни, в том числе и личной. Так певец объяснил, почему расстался со своей гражданской супругой:

Данко объяснил, почему ушел от жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда есть какое-то время, и внутренние часы включаются на то, чтобы выполнить данную задачу. А когда ты понимаешь, что задача невыполнима, то оставляешь свою затею. Проигрывать тоже надо уметь, не всегда человек выигрывает», - пояснил певец.

Ранее мы писали, что Шакира рассталась с Пике из-за измены.

Звёзды,Шакира,
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