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22 минуты назад

Бывшая «Ранетка» раскрыла суммы гонораров группы

Мария Иглина

Бывшая участница "Ранеток", певица и актриса Женя Огурцова раскрыла размер гонораров группы. Подробностями артистка поделилась в эфире программы "Детектор" на телеканале "Пятница!".

Бывшая «Ранетка» раскрыла суммы гонораров группы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, суммы гонораров зависели от наполнения зала:

"Это единственное, за что мы получали деньги (...) За все существование группы мы (каждая из солисток) заработали около шести миллионов — это за десять лет".

Размер выплат варьировался от 30 до 100 тысяч рублей.

Огурцова также отметила, что ни одна из участниц не получала иных доходов, например, с продажи блокнотов, ручек и разных аксессуаров. А самые высокие гонорары были у продюсеров группы.

Ранее Сергей Жуков рассказал о проблемах со здоровьем.

Звёзды,Сергей Жуков,
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