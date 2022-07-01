Бывшая «Ранетка» раскрыла суммы гонораров группы

Бывшая участница "Ранеток", певица и актриса Женя Огурцова раскрыла размер гонораров группы. Подробностями артистка поделилась в эфире программы "Детектор" на телеканале "Пятница!".
По словам певицы, суммы гонораров зависели от наполнения зала:
"Это единственное, за что мы получали деньги (...) За все существование группы мы (каждая из солисток) заработали около шести миллионов — это за десять лет".
Размер выплат варьировался от 30 до 100 тысяч рублей.
Огурцова также отметила, что ни одна из участниц не получала иных доходов, например, с продажи блокнотов, ручек и разных аксессуаров. А самые высокие гонорары были у продюсеров группы.