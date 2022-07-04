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17 минут назад

Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились

Мария Иглина

Актеров Егора Корешкова и Дарью Авратинскую уже давно связывают серьезные отношения. И совсем недавно дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева опубликовала в личном блоге снимок в свадебном платье, сопроводив пост смайлом в виде сердца.

Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас молодожены находится в романтическом путешествии.

"Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности",

— поделился отец Дарьи в беседе со "СтарХитом".

Ранее стало известно, что Шакира угрожает раскрыть личные секреты Пике.

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