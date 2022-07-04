Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились

"Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности",