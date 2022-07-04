Любовник Рики Мартина обвинил его в домашнем насилии

Предполагаемый любовник артиста, который пожелал не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о преследовании со стороны Мартина. Мужчина также назвал себя жертвой абьюза и угроз. Известно, что мужчины состояли в отношениях на протяжении семи месяцев.