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3 часа назад

Любовник Рики Мартина обвинил его в домашнем насилии

Мария Иглина

Поп-музыканта Рики Мартина обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

Любовник Рики Мартина обвинил его в домашнем насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предполагаемый любовник артиста, который пожелал не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о преследовании со стороны Мартина. Мужчина также назвал себя жертвой абьюза и угроз. Известно, что мужчины состояли в отношениях на протяжении семи месяцев.

Сообщается, что полиция Пуэрто-Рико должна была вручить исполнителю ордер о запрете приближения к предполагаемой жертве, однако не смогла выйти с ним на связь.

Представители артиста, в свою очередь, сделали заявление:

"Обвинения против Рики Мартина, которые привели к охранному ордеру, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда истинные факты об этом деле станут известны, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан".

Ранее Цыганов рассказал об отношениях с Леоновой.

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