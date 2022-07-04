Любовник Рики Мартина обвинил его в домашнем насилии

Поп-музыканта Рики Мартина обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.
Предполагаемый любовник артиста, который пожелал не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о преследовании со стороны Мартина. Мужчина также назвал себя жертвой абьюза и угроз. Известно, что мужчины состояли в отношениях на протяжении семи месяцев.
Сообщается, что полиция Пуэрто-Рико должна была вручить исполнителю ордер о запрете приближения к предполагаемой жертве, однако не смогла выйти с ним на связь.
Представители артиста, в свою очередь, сделали заявление:
"Обвинения против Рики Мартина, которые привели к охранному ордеру, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда истинные факты об этом деле станут известны, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан".