Довлатова рассказала, почему муж называет ее "колхозницей"

"Мой муж считает, что воспитанный человек не может переодеваться в полотенце на пляже. Я категорически с ним не согласна! Для меня критерии воспитанности другие…И когда я не хочу посетить туалет, я переодеваюсь на пляже в полотенце. Он мне говорит: "О! Колхоз "Красное вымя!"...В его картине мира это — колхоз. А я считаю, что если не доставляю окружающим проблем, значит все делаю правильно",