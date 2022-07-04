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1 час назад

Довлатова рассказала, почему муж называет ее "колхозницей"

Мария Иглина

Телеведущая, актриса Алла Довлатова рассказала, что супруг Алексей Борода называет ее "колхозницей". В личном блоге, она объяснила подписчикам причину.

Довлатова рассказала, почему муж называет ее "колхозницей"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мой муж считает, что воспитанный человек не может переодеваться в полотенце на пляже. Я категорически с ним не согласна! Для меня критерии воспитанности другие…И когда я не хочу посетить туалет, я переодеваюсь на пляже в полотенце. Он мне говорит: "О! Колхоз "Красное вымя!"...В его картине мира это — колхоз. А я считаю, что если не доставляю окружающим проблем, значит все делаю правильно",

— поделилась артистка.

Некоторые поклонники Довлатовой согласились с позицией ее мужа, другие же поддержали актрису.

Ранее Анастасия Костенко рассказала о ревности мужа.

Звёзды,Алексей Борода,Анастасия Костенко,Алла Довлатова,
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