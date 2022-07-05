Раскрыто отношение Аллегровой к прозвищу "Императрица"

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Аллегрова относится к прозвищу "Императрица". Об этом сообщает издание FBM.
По словам Соседова, многие поклонники певицы знают лишь несколько главных хитов – "Императрица", "Младший лейтенант" и "Транзитный пассажир". Но сама артистка уже охладела к этим песням и не любит их исполнять.
Именно поэтому прозвище "Императрица" раздражает Аллегрову:
«Эти прозвища походят на психиатрическую больницу, где есть Наполеоны, Кутузовы, Екатерины II. Это все дико. Это просто песня, а она эстрадная певица. А к ней прицепилось это прозвище “Императрица”».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Аллегрова высказалась о скандале на концерте.