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2 часа назад

Стало известно, как Аллегрова относится к прозвищу "Императрица"

Мира Маркина

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Аллегрова относится к прозвищу "Императрица". Об этом сообщает издание FBM.

Раскрыто отношение Аллегровой к прозвищу "Императрица"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Соседова, многие поклонники певицы знают лишь несколько главных хитов – "Императрица", "Младший лейтенант" и "Транзитный пассажир". Но сама артистка уже охладела к этим песням и не любит их исполнять.

Именно поэтому прозвище "Императрица" раздражает Аллегрову:

«Эти прозвища походят на психиатрическую больницу, где есть Наполеоны, Кутузовы, Екатерины II. Это все дико. Это просто песня, а она эстрадная певица. А к ней прицепилось это прозвище “Императрица”».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Аллегрова высказалась о скандале на концерте.

Звёзды,Сергей Соседов,
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