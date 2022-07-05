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1 час назад

Сестра Фриске рассказала о борьбе с раком на последней стадии

Мира Маркина

Двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна Гончаренко рассказала, как борется с раком на четвертой стадии.

Сестра Фриске: "У меня агрессивный вид рака, но я боец"
Фото: СоцсетиСоцсети

В начале июня Наталья Фриске рассказала, что ее сестра вновь столкнулась со страшной болезнью, которая отступила 11 лет назад. Теперь рак пустил метастазы в печень и позвоночник. Семья Татьяны забила тревогу, поскольку девушке срочно потребовалась дорогостоящая помощь медиков.

Сейчас Гончаренко проходит лечение в Турции. Наталья на своей странице в соцсети призвала неравнодушных людей помочь ее сестре:

"Совместными силами ведем сбор средств. Этим занимается специальный фонд. Пожалуйста, прочитайте все внимательно. Комментарии я отключаю, так как знаю, что именно сейчас посыплется в мою сторону, но мне наплевать, я хочу, чтобы моя сестра жила! Заранее благодарю неравнодушных".

Сама Татьяна заявила, что старается не отчаиваться и верит в лучшее:

"Когда сказали, что у вас очень агрессивный вид рака четвертой степени, но ты по жизни борец и проходишь химию раз в неделю без перерывов до сентября".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отец Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение.

Звёзды,Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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