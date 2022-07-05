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3 часа назад

Экс-супруг намерен засудить Макееву

Мира Маркина

Адвокат Александр Сакович подал в суд на бывшую жену Анастасию Макееву.

Бывший муж Макеевой намерен ее засудить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сакович подал иск на актрису по поводу раздела совместно нажитого имущества. Заседание пройдет 13 июля. Артистку удивил поступок бывшего мужа на фоне того, что совсем недавно он снова женился:

"Он женился на красотке [Александр женат на актрисе Екатерине Седик, — прим. ред], поэтому должен быть счастлив. Но происходит как-то так",

– поделилась Макеева в беседе с порталом "Светские хроники".

Сама Анастасия уже полтора года замужем за строителем Романом Мальковым, который ушел к звезде от жены Светланы и четверых детей.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая жена Шварценеггера отсудила половину его состояния.

Звёзды,Александр Сакович,Екатерина Седик,Анастасия Макеева,
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