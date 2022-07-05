Бывший муж Макеевой намерен ее засудить

Адвокат Александр Сакович подал в суд на бывшую жену Анастасию Макееву.

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Сакович подал иск на актрису по поводу раздела совместно нажитого имущества. Заседание пройдет 13 июля. Артистку удивил поступок бывшего мужа на фоне того, что совсем недавно он снова женился:

"Он женился на красотке [Александр женат на актрисе Екатерине Седик, — прим. ред], поэтому должен быть счастлив. Но происходит как-то так",

– поделилась Макеева в беседе с порталом "Светские хроники".

Сама Анастасия уже полтора года замужем за строителем Романом Мальковым, который ушел к звезде от жены Светланы и четверых детей.