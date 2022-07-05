Бывшая модель разорилась и решила стать кассиром

Американская модель Мари Хелвин, которая была широко известна в 1980-х годах, разорилась к 69 годам и решила стать кассиршей в супермаркете. Об этом сообщает Daily Mail.
Хелвин призналась, что из-за нехватки денежных средств она вынуждена вернуться из Лондона на родину на Гавайи:
"Я полностью самостоятельна, но сейчас не знаю, что мне делать, поскольку в период пандемии я израсходовала большую часть своих сбережений и всерьез подумываю о том, чтобы вернуться домой".
Бывшая модель также заявила, что в США меньше обращают внимание на возраст при устройстве на работу, нежили в Великобритании.
"Вы можете легко получить работу в Whole Foods [сеть супермаркетов] в свои 80 лет в США. Должна сказать, что здесь я бы и не пыталась подать заявку в Whole Foods. Но дома, на Гавайях, я бы смогла работать".
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