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1 час назад

Бывшая модель разорилась и решила стать кассиром

Мария Иглина

Американская модель Мари Хелвин, которая была широко известна в 1980-х годах, разорилась к 69 годам и решила стать кассиршей в супермаркете. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшая модель разорилась и решила стать кассиром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хелвин призналась, что из-за нехватки денежных средств она вынуждена вернуться из Лондона на родину на Гавайи:

"Я полностью самостоятельна, но сейчас не знаю, что мне делать, поскольку в период пандемии я израсходовала большую часть своих сбережений и всерьез подумываю о том, чтобы вернуться домой".

Бывшая модель также заявила, что в США меньше обращают внимание на возраст при устройстве на работу, нежили в Великобритании.

"Вы можете легко получить работу в Whole Foods [сеть супермаркетов] в свои 80 лет в США. Должна сказать, что здесь я бы и не пыталась подать заявку в Whole Foods. Но дома, на Гавайях, я бы смогла работать".

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