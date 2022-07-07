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1 час назад

Лолита поддержала электриков и сантехников

Мира Маркина

Певица Лолита Милявская активно ведет собственный Telegram-канал. Недавно артистка с негодованием отозвалась о создателях онлайн-марафонов, посвященных обретению «профессий будущего».

Лолита поддержала электриков и сантехников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лолита отметила, что никакие курсы не могут исправить ситуацию с рынком рабочих профессий:

«Сейчас куда ни плюнь, все какие-то марафоны запускают, чтобы помочь людям в сегодняшней нелегкой экономической ситуации выбрать новую профессию. А я бы хотела открыть марафон по подготовке электриков, сантехников и строителей с мозгами».

Недавно звезда столкнулась с необходимостью обратиться за помощью к работникам ТСЖ, но они не смогли ей помочь. Лолита обещала поддержать достойных электриков и сантехников и попросила присылать видео их работ.

Ранее «Рамблер» писал о том, как спастись от жары дома, если нет кондиционера.

Звёзды,Лолита Милявская,
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