Лолита поддержала электриков и сантехников

Певица Лолита Милявская активно ведет собственный Telegram-канал. Недавно артистка с негодованием отозвалась о создателях онлайн-марафонов, посвященных обретению «профессий будущего».

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Лолита отметила, что никакие курсы не могут исправить ситуацию с рынком рабочих профессий:

«Сейчас куда ни плюнь, все какие-то марафоны запускают, чтобы помочь людям в сегодняшней нелегкой экономической ситуации выбрать новую профессию. А я бы хотела открыть марафон по подготовке электриков, сантехников и строителей с мозгами».

Недавно звезда столкнулась с необходимостью обратиться за помощью к работникам ТСЖ, но они не смогли ей помочь. Лолита обещала поддержать достойных электриков и сантехников и попросила присылать видео их работ.