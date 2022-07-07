«Во всем случившемся виноват только один человек»

Брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой существовал более 20 лет. В 2021 году пара приняла решение развестись и никак не комментировала его. Музыкант прервал молчание и рассказал журналисту издания «Телесемь», почему расстался с любимой.
Лепс признался, что сожалеет о случившемся.
«Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет», — подчеркнул артист.
Музыкант поделился, что развод не разрушил отношения с Анной Лепс до основания. Экс-супруги относятся друг к другу по-доброму, со слов звезды. Григорий также выразил благодарность Анне за прожитые вместе годы и обещал быть рядом, помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать.
Ранее «Рамблер» писал о том, как один концерт едва не закончился гибелью Григория Лепса.