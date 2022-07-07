Звезде «Аквамена» грозит тюремный срок

Австралийские власти подали иск в суд на американскую актрису Эмбер Херд. Голливудскую звезду обвиняют в лжесвидетельстве. Инициатором иска стал австралийский политик Барнаби Джойс.

Проблемы с австралийскими властями у Херд уже были. В 2015 году актриса незаконно ввезла на территорию страны двух своих собак. Звезде выдвинули обвинения, но вскоре дело было закрыто. Эмбер Херд призналась, что подделала документы на своих питомцев.

Журналисты издания Daily Mail выяснили, что власти Австралии инициировали возбуждение дела против экс-супруги Джонни Деппа в октябре 2021 года. Херд в этот раз подозревают в даче ложных показаний. И по австралийским законам, максимальный срок за лжесвидетельство составляет 14 лет, за подстрекательство к нему – семь.