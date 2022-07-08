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59 минут назад

Рудковская вспомнила, как бывший муж прятал от нее сыновей

Даша Краснова

Продюсер Яна Рудковская рассказала историю, как ее бывший супруг Виктор Батурин запрещал ей видеться с детьми. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская вспомнила, как бывший муж прятал от нее сыновей
Фото: социальные сетисоциальные сети

«Когда у меня отобрали Колю и Андрея, им было 5 и 6 лет, последнему еще и вдобавок сказал мой бывший — «ненаглядный», что не я его мама. А официальная версия «пай-папы» была, что я бросила детей», — написала она.

Рудковская добавила, что сражалась за детей около пяти лет. В итоге, дети стали жить с ней. Однако она до сих пор вспоминает события тех дней как «страшный сон».

«Мне было очень сложно реабилитировать детей после того, когда я забрала их. Мальчиков прятали от меня в Калмыкии, унижали меня в присутствии детей и говорили про меня страшные вещи», — вспоминает она.

Рудковская обратилась к приятелю Николаю Саркисову, который препятствует общению бывшей супруги с детьми. Она призвала мужчину одуматься и наладить контакт с экс-женой ради наследников.

До этого мы рассказывали, почему у Льва Лещенко до сих пор нет детей.

Звёзды,Николай Саркисов,Лев Лещенко,Виктор Батурин,Яна Рудковская,
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