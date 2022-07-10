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1 час назад

Кормухина разнесла "Би-2" после выступления на Суперкубке

Катя Кобышева

Российская певица Ольга Кормухина выступила с резкой критикой творчества группы "Би-2". Своим мнением она поделилась с подписчиками телеграм-канала.

Кормухина разнесла "Би-2" после выступления на Суперкубке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом стало выступление группы после матча за Суперкубок России, который состоялся в Санкт-Петербурге и окончился убедительной победой "Зенита". "Спартак" пропустил четыре мяча. Когда на сцену вышли артисты, на одном из них был шарф болельщика "Спартака", фанаты "Зенита" встретили их оглушительным свистом.

Певица высказалась о творчестве группе:

«Ну ведь ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов! Ну как минимум на Цаппелинов! А вот теперь вдруг все «прозрели».

Причем досталось и поклонникам группы:

«Какие же они все-таки жалкие. Именно жалкие. И кумиры, и их поклонники. Ведь кто-то лайкает эту чушь! Это ж надо так себя не уважать. «Санкт- Петербург, спасибо!». За что? За то, что вас освистали и обматерили громче, чем вы играли-пели?»

Солист «Би-2» Егор Бортник, который вышел в шарфе, отметил, что ему все равно, как к нему относится фанаты "Зенита", поскольку сам он болеет за "Спартак". В своем Telegram-канале музыканты также сказали спасибо Санкт-Петербургу и сообщили, что гонорар за выступление направят на благотворительность.

Ранее диетолог напомнила о вреде употребления фруктов каждый день.

Звёзды,Егор Бортник,Ольга Кормухина,Зенит,Спартак,
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