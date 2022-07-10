Кормухина разнесла "Би-2" после выступления на Суперкубке

«Какие же они все-таки жалкие. Именно жалкие. И кумиры, и их поклонники. Ведь кто-то лайкает эту чушь! Это ж надо так себя не уважать. «Санкт- Петербург, спасибо!». За что? За то, что вас освистали и обматерили громче, чем вы играли-пели?»