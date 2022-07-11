Ковальчук раскрыла детали конфликта с Семенович

Юлия Ковальчук рассказала о напряженных отношениях с Анной Семенович. Конфликт между артистками произошел, когда они выступали в группе "Блестящие". Об этом сообщает "Пятый канал".

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На YouTube-канале "Fametime TV" Ковальчук рассказала, что со всеми девушками в группе у нее складывались хорошие отношения, но все изменилось с приходом Семенович. Юлия отметила, что после появления Анны у артисток начались сложности, которые смогли урегулировать только продюсеры.

По словам Ковальчук, Семенович пришла в коллектив с твердым намерением стать лидером, и остальные участницы группы "оторопели от такого напора".

При этом Юлия подчеркнула, что никогда не вступала в разборки с Анной и обращалась к продюсерам, если нужно было уладить конфликт. Сейчас певицы находятся в хороших отношениях – они переписываются и время от времени встречаются.