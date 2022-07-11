У онкобольного мужа Катиной требуют три миллиона рублей

Онкобольной муж Лены Катиной Дмитрий Спиридонов рассказал в соцсетях, что мошенники угрожают ему и требуют три миллиона рублей.
По словам 37-летнего миллионера, он получил сообщение от неизвестного человека. Злоумышленник грозился распространить о Спиридонове информацию, которой Дмитрий не хотел бы делиться с общественностью. За свое молчание мошенник потребовал три миллиона рублей.
Сообщение от шантажиста муж звезды тут же опубликовал в личном блоге, доказав, что ему нечего бояться:
"В общем, после многих угроз в мой адрес — то шины мне проколют, то мне ноги сломают — мне мой юрист посоветовал зарабатывать на этом деньги. Поэтому ждите уголовные статьи и расследования, как нельзя разводить людей, у которых есть деньги. А это уголовная статья за клевету и вымогательство".
Сейчас Спиридонов и Катина проводят медовый месяц в Турции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лена Катина расписалась с больным раком миллионером.