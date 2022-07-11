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3 часа назад

У онкобольного мужа Катиной требуют три миллиона рублей

Мира Маркина

Онкобольной муж Лены Катиной Дмитрий Спиридонов рассказал в соцсетях, что мошенники угрожают ему и требуют три миллиона рублей.

У онкобольного мужа Катиной требуют три миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 37-летнего миллионера, он получил сообщение от неизвестного человека. Злоумышленник грозился распространить о Спиридонове информацию, которой Дмитрий не хотел бы делиться с общественностью. За свое молчание мошенник потребовал три миллиона рублей.

Сообщение от шантажиста муж звезды тут же опубликовал в личном блоге, доказав, что ему нечего бояться:

"В общем, после многих угроз в мой адрес — то шины мне проколют, то мне ноги сломают — мне мой юрист посоветовал зарабатывать на этом деньги. Поэтому ждите уголовные статьи и расследования, как нельзя разводить людей, у которых есть деньги. А это уголовная статья за клевету и вымогательство".

Сейчас Спиридонов и Катина проводят медовый месяц в Турции.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лена Катина расписалась с больным раком миллионером.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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