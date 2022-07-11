Семенович рассказала о подорванном здоровье в "Блестящих"

Певица Анна Семенович призналась, что во время работы в группе "Блестящие" она сильно подорвала свое здоровье изнуряющим гастрольным графиком. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"У меня постоянно шла кровь из носа, было низкое давление и ужасная усталость. В какой-то момент я проснулась и поняла, что нужно полностью изменить свою жизнь",

Семенович также утверждает, что уже давно она бросила курить, отказалась от спиртных напитков. Звезда не скрывает, что ее фигура и внешность — результат не только упорного труда, но и заслуга хирургов и других специалистов.