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2 часа назад

"Шла кровь из носа": Семенович о подорванном здоровье в "Блестящих"

Мария Иглина

Певица Анна Семенович призналась, что во время работы в группе "Блестящие" она сильно подорвала свое здоровье изнуряющим гастрольным графиком. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Семенович рассказала о подорванном здоровье в "Блестящих"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня постоянно шла кровь из носа, было низкое давление и ужасная усталость. В какой-то момент я проснулась и поняла, что нужно полностью изменить свою жизнь",

— поделилась артистка.

Семенович также утверждает, что уже давно она бросила курить, отказалась от спиртных напитков. Звезда не скрывает, что ее фигура и внешность — результат не только упорного труда, но и заслуга хирургов и других специалистов.

Ранее Ковальчук раскрыла детали конфликта с Семенович.

Звёзды,Анна Семенович,
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