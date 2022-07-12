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2 часа назад

Выяснилось, сколько заработал Лепс на песне “Рюмка водки”

Даша Краснова

Российский певец Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на хите «Рюмка водки». Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, сколько заработал Лепс на песне “Рюмка водки”
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Песня принесла артисту более 50 миллионов долларов. Он назвал ее своей лучшей инвестицией, в которой он был уверен сразу.

«Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал Лепс.

Большую часть песен Лепс приобрел у аранжировщиков. Артист исполняет лишь те композиции, которые ему нравятся.

До этого мы рассказывали про развод Лепса.

Звёзды,Григорий Лепс,
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