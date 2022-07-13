Жена Реввы купила квартиру за 160 миллионов

Жена Александра Реввы купила квартиру в «Москве-Сити». По данным СМИ, ее цена достигает 160-170 миллионов рублей. Об этом сообщает «Москва онлайн».

Сообщается, что в собственности у жены Реввы Анжелики появились апартаменты в высотке Neva Towers на 57 этаже. Площадь квартиры составляет 249,6 кв. м. Журналисты подсчитали, что квадратный метр в этом здании без отделки обходится в 650–700 тысяч рублей. Таким образом, цена сделки могла составить 160-170 миллионов рублей.