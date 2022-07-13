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1 час назад

Боня: «Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить»

Мария Каткова

Телеведущая Виктория Боня высказалась о романах своей коллеги Ксении Бородиной. По мнению звезды, Бородина предпочитает обеспечивать мужчин с низким заработком. Такую точку зрения она высказала в шоу «Злые языки» на Rutube.

Боня: «Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала Боня не хотела обсуждать личную жизнь своей коллеги, но когда речь зашла о финансовой составляющей ее предполагаемого возлюбленного Трофима Симищенко, ведущая решила высказаться. По ее мнению, Бородина обеспечивает своих мужчин, а сама выставляет это как идеальную семью.

«Она любит таких безработных. Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым, у него везде приставка — бывший муж. Ксения Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить, потом выставлять картинку идеальной семьи, хвастаясь якобы его подарками. Потом через некоторое время они ссорятся, и Ксения начинает обсуждать, какое у него маленькое достоинство. Далее они сходятся снова. Потом оказывается, что и она, и он замешаны с подругами, друзьями близкого круга»

Ранее сообщалось, что жена Реввы купила квартиру за 160 миллионов.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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