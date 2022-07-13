Боня: «Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить»

«Она любит таких безработных. Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым, у него везде приставка — бывший муж. Ксения Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить, потом выставлять картинку идеальной семьи, хвастаясь якобы его подарками. Потом через некоторое время они ссорятся, и Ксения начинает обсуждать, какое у него маленькое достоинство. Далее они сходятся снова. Потом оказывается, что и она, и он замешаны с подругами, друзьями близкого круга»