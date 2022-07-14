Лепс впервые станет дедушкой

Григорий Лепс в разговоре со СтарХитом признался, что совсем скоро станет дедушкой.
Популярный певец, планирующий отметить свое 60-летие большим концертом в Лужниках в июле, признался, что жизнь в ближайшее время порадует его еще одним большим событием – он впервые станет дедушкой.
Внука или внучку Лепс ждет от своей старшей дочери от первого брака.
«Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее, как у профессионального искусствоведа, на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом», — поделился певец.
Отцом ребенка является муж Инги, актер и режиссер Михаил Плутахин, с которым дочь Лепса расписалась в апреле 2022 года.
Ранее Рамблер писал, что Лепс рассказал, кто виноват в его разводе с супругой.