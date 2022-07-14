Вдова Мамонова рассказала, помогают ли ей друзья умершего мужа

Вдова умершего год назад актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что никто из друзей Петра ей финансово не помогает, этим она поделилась в интервью News.ru .

Вдова артиста совсем недавно поставила памятник на могиле супруга. Он выполнен из белого мрамора и денег на него дал сын. Ольга призналась, что никакие знакомые в это процессе не участвовали. Однако Ольга отмечает, что им и не требуется ничья помочь.