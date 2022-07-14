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1 час назад

Вдова Мамонова рассказала, помогают ли ей друзья умершего мужа

Мира Маркина

Вдова умершего год назад актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что никто из друзей Петра ей финансово не помогает, этим она поделилась в интервью News.ru.

Вдова Мамонова рассказала, помогают ли ей друзья умершего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вдова артиста совсем недавно поставила памятник на могиле супруга. Он выполнен из белого мрамора и денег на него дал сын. Ольга призналась, что никакие знакомые в это процессе не участвовали. Однако Ольга отмечает, что им и не требуется ничья помочь.

«Мы живем своими силами. Наш с Петром единственный сын работает оператором-постановщиком. Он сейчас все делает: и мне помогает, и могилой занимается. На все деньги дает, семью содержит. Хороший, порядочный, любящий родителей человек. Нормально живем и помощи ни у кого не просим».

Ранее мы рассказывали, когда Пьера Нарцисса похоронят на родине.

Звёзды,Пьер Нарцисс,Петр Мамонов,
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