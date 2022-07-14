Вдова Мамонова рассказала, помогают ли ей друзья умершего мужа

Вдова умершего год назад актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что никто из друзей Петра ей финансово не помогает, этим она поделилась в интервью News.ru.
Вдова артиста совсем недавно поставила памятник на могиле супруга. Он выполнен из белого мрамора и денег на него дал сын. Ольга призналась, что никакие знакомые в это процессе не участвовали. Однако Ольга отмечает, что им и не требуется ничья помочь.
«Мы живем своими силами. Наш с Петром единственный сын работает оператором-постановщиком. Он сейчас все делает: и мне помогает, и могилой занимается. На все деньги дает, семью содержит. Хороший, порядочный, любящий родителей человек. Нормально живем и помощи ни у кого не просим».
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