Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
20 минут назад

"Забыть ту боль я не в силах": жена Боярского рассказала о его изменах

Диана Товсепова

Народная артистка России, 69-летняя Лариса Луппиан, рассказала, что переживает душевную травму из-за измен звездного супруга, актера Михаила Боярского. Такое признание актриса сделала в беседе с «Экспресс-газетой» призналась.

"Забыть ту боль я не в силах": жена Боярского рассказала о его изменах
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Народная артистка рассказала, что супруг своими изменами нанес ей серьезную душевную травму, но делает вид, что сам таких эпизодов не помнит.

"Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Я помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма", — призналась Луппиан.

При этом актриса рассказала, что неверного мужа простила. Тем более, что ранее у Боярского были проблемы со здоровьем — он страдал от диабета и тяжелой формы панкреатита. Луппиан призналась, что в таком состоянии бросить его не могла.

Ранее мы писали о том, что Светлана Бондарчук рассказывала о возможных изменах экс-супруга.

Звёзды,Лариса Луппиан,Михаил Боярский,Светлана Бондарчук,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители