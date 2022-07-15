"Забыть ту боль я не в силах": жена Боярского рассказала о его изменах

Народная артистка России, 69-летняя Лариса Луппиан, рассказала, что переживает душевную травму из-за измен звездного супруга, актера Михаила Боярского. Такое признание актриса сделала в беседе с «Экспресс-газетой» призналась.
Народная артистка рассказала, что супруг своими изменами нанес ей серьезную душевную травму, но делает вид, что сам таких эпизодов не помнит.
"Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Я помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма", — призналась Луппиан.
При этом актриса рассказала, что неверного мужа простила. Тем более, что ранее у Боярского были проблемы со здоровьем — он страдал от диабета и тяжелой формы панкреатита. Луппиан призналась, что в таком состоянии бросить его не могла.
Ранее мы писали о том, что Светлана Бондарчук рассказывала о возможных изменах экс-супруга.