"Забыть ту боль я не в силах": жена Боярского рассказала о его изменах

"Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Я помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма", — призналась Луппиан.